На Тамбовщине начали выдавать новые квартиры

Жители Тамбовской области начали получать новое жилье в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает «Тамбовский курьер».

Ключи от новых квартир получили первые 24 жителя Тамбова. Всего в 2019–2020 домах запланировано переселение 212 человек, проживающих в аварийном жилье.

Другие участники первого этапа программы должны быть расселены до 31 декабря следующего года.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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