Ингушетия попросила послаблений в сфере строительства

Власти Ингушетии обратились в Минстрой с просьбой пересмотреть параметры для республики в сфере темпов строительства, которые значительно снизились. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сейчас темпы строительства по объективным причинам снизились значительно», — сказал начальник управления организации проектной деятельности администрации главы и правительства Республики Ингушетия Бекхан Мальсагов.

По его словам, региону установлен показатель по вводу жилья в 344 тысячи квадратных метров. «Данные показатели рассчитаны на основании статистики последних лет, в течение которых действовал ряд масштабных программ», — отметил руководитель проектного офиса.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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