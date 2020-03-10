Десятки семей из аварийного жилья на Сахалине получили ключи от новых квартир

85 семей, обитающих в аварийном жилье в селе Горнозаводск Сахалинской области, получили ключи от квартир в новых домах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

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Власти региона сдали два пятиэтажных дома, построенных в Горнозаводске для переселенцев. Их возвели за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Отмечается, что квартиры полностью подготовлены для проживания, оборудованы пандусами для инвалидов. В Горнозаводске, население которого составляет около четырех тысяч человек, продолжается строительство еще двух таких домов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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