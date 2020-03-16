Татарстан раскрыл жилищный план

В 2020 году в Татарстане планируется построить 2,9 миллиона квадратных метров жилья, сообщает газета «Республика Татарстан».

В прошлом году этот показатель составил 2,6 миллиона, в 2018-м — порядка 2,3 миллиона. По итогам 2019-го 37 тысяч семей, проживающих в республике, улучшили свои жилищные условия благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

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«Также федеральные программы "Жилье" и "Формирование комфортной городской среды", реализуемые в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", предусматривают в текущем году строительство в Татарстане трех новых школ и благоустройство 63 общественных пространств», — раскрыли власти план на текущий год, передает ГТРК «Татарстан».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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