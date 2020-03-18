Жилищный нацпроект доработают

Национальный проект «Жилье и городская среда» будет доработан с учетом текущей экономической ситуации, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом пишет «Российская газета».
«Принято решение о подготовке специальной программы, которая учтет комплекс всех мер и которую мы в течение ближайших двух месяцев будем вносить на дополнительное обсуждение», — рассказал чиновник.
По словам Хуснуллина, правительство учло позицию Центробанка и профильных министерств и понимает, какие меры необходимо принять, чтобы не потерять темпы по вводу жилья.
Основной задачей нацпроекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.