Названо число недовольных жилищными условиями россиян

Около 40 процентов — 24,3 миллиона — российских семей хотят улучшить свои текущие жилищные условия. Исследование по теме провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу «Дом.рф» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как выяснили аналитики, большое число недовольных жилищными условиями обусловлено в первую очередь потребностью людей в дополнительной площади или комнатах (10,6 миллиона семей). Зачастую это связано с тем, что в одной квартире живут представители различных поколений, которые хотели бы разъехаться.

Немногим меньше россиян, которые жалуются на износ жилья и недостаточный уровень его благоустройства: 8,5 миллиона семей. Примерно две трети семей (16,5 миллиона), желающих улучшить условия проживания, планируют купить недвижимость. При этом 13,5 миллиона назвали ипотеку как один из возможных источников финансирования покупки.

Ранее, в октябре, стало известно, что воспользоваться ипотечным кредитом для приобретения жилья могут себе позволить не более 30 процентов россиян. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

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