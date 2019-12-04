В Подмосковье отремонтировали 2,4 тысячи жилых домов

С начала года по программе капитального ремонта в Подмосковье приведены в порядок более 2,4 тысячи жилых зданий, до конца года отремонтируют еще свыше 200 домов. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 4 декабря.

Всего с 2014 года в регионе было отремонтировано более 11,2 тысячи многоквартирных домов, за счет чего были улучшены жилищные условия свыше 1,7 миллиона человек, рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Он отметил, что сегодня 22 дома находятся на особом контроле. «Такие дома фактически находятся в аварийном состоянии. Как правило, они требуют очень профессионального подхода», — пояснил он.

В программу капремонта в Подмосковья включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Она считается самой большой в России. Программа рассчитана до 2049 года. Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил учитывать при проведении работ мнение жильцов.

