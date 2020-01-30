Названы города мира с самыми большими пробками

Бангалор (Индия), Манила (Филиппины) и Богота (Колумбия) возглавили рейтинг городов мира с самыми большими пробками. Москва заняла шестое место в мире и первое место в Европе. Об этом говорится в исследовании компании TomTom.

В десятку самых загруженных городов мира вошли Мумбаи (Индия), Пуна (Индия), Москва (Россия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), Стамбул (Турция) и Джакарта (Индонезия). В европейских же городах больше всего пробок в Москве, Стамбуле, Киеве, Бухаресте, Санкт-Петербурге, Дублине, Одессе, Новосибирске, Самаре и Харькове.

В ноябре 2019 года Москва также возглавила рейтинг городов мира с самыми высокими темпами роста цен на дорогое жилье. Еще в десятку попали Франкфурт, Тайбэй, Манила, Гуанчжоу, Цюрих, Мадрид, Берлин, Женева и Дели.

Ранее эксперты назвали города России с самыми плохими дорогами — это Калуга, Смоленск, Йошкар-Ола, Курск и Ярославль.

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