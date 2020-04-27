Академик РАН назвал причину особого сценария эпидемии коронавируса в России

В России наблюдается особый сценарий развития ситуации с коронавирусом. Об этом изданию «Собеседник» рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

По его словам, этот сценарий отличается низкой заболеваемостью и низкой смертностью. Он высказал предположение, что это связано с обязательной вакцинацией новорожденных прививкой БЦЖ против туберкулеза, а также опыт санитарно-эпидемиологических служб. «Эпидемии всегда были бичом СССР, начиная с таежного энцефалита и холеры. Вот и сейчас врачи быстро наладили диагностику, разгрузили больницы», — сказал он.

Ранее Ершов рассказал о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. По его словам, распространяя вирус, такие люди делают то, что должна делать вакцина — проводят коллективную иммунизацию. Ученый добавил, что в России 50 процентов инфицированных — здоровые носители инфекции.

14 апреля директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, вирусолог Лариса Попович также заявила, что эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию. По ее словам, российский сценарий пока не похож на другие, и это связано с несоблюдением москвичами режима самоизоляции.

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