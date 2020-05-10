В России заметили зарождение новой культуры благодаря пандемии

В России в условиях пандемии коронавируса зарождается новая культура, проявление которой, в частности, можно наблюдать по тому, как граждане отпраздновали минувшее 9 Мая. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала генеральный директор Государственного музея современной истории Ирина Великанова.

«Появились креативные форматы, которые, как мне кажется, могут войти в традицию и использоваться и после окончания пандемии, когда ограничения будут сняты», — объяснила она.

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По ее мнению, россияне отметили 75-летие Победы в условиях самоизоляции с душой и теплом. «Вполне в духе нашего национального характера: не пасовать перед трудностями, а преодолевать их», — заметила Великанова, напомнив, что граждане смогли выразить благодарность ветеранам даже не выходя из дома.

9 мая в России прошло несколько дистанционных акций, в рамках которых граждане вспоминали героев войны, своих воевавших родственников и благодарили ветеранов. Так, жители страны выходили на балконы и пели песню «День Победы», а также участвовали в онлайн-шествии «Бессмертного полка».

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