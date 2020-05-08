Россиянам подсказали способ стать мудрее благодаря пандемии коронавируса

Россияне могут стать мудрее, если извлекут весь положительный опыт, предоставленный благодаря кризису из-за пандемии коронавируса. Такой способ в интервью «Ленте.ру» предложил старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.

«Это сделает нас и мудрее, поскольку мы осознаем, что к угрозам необходимо готовиться всегда, и, может, наконец, мы научимся по-новому выстраивать отношения в семье», — подсказал ученый.

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По мнению Кононова, люди начнут понимать тягость одиночества и осознают важность теплых отношений в семье. «Забота, прощение недостатков, нежность — все это необходимо культивировать в семье. Это будет новый уровень межличностных отношений», — добавил он.

Ученый добавил, что каждый отдельный человек будет четче осознавать собственную степень подготовленности к жизненным рискам и свою конкурентоспособность. «Поймет необходимость развивать себя в нескольких направлениях, чтобы в критической ситуации, когда закрывается одна дверь, открыть другую и заняться чем-то, что позволит выжить в новом мире», — заключил Кононов.

Благодаря пандемии, как считает ученый, большинство россиян осознали, что на самом деле могут работать удаленно. Такой же точки зрения придерживается футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данила Медведев.

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