Спрогнозировано ускорение освоения космоса человечеством благодаря пандемии

Старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов прогнозирует, что благодаря пандемии коронавируса человечество ждет экспансия в космос. Об этом он сказал в интервью «Ленте.ру».

«Сейчас осваивать космос можно будет довольно комфортно — все предпосылки для создания действительно удобных кораблей и станций есть», — заявил ученый, подчеркнув, что покорение космического пространства станет возможным при условии вложения соответствующих средств.

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По мнению Кононова, в идеале к концу XXI века человечество должно вынести всю промышленную и иную индустрию, загрязняющую окружающую среду, за пределы Земли. «Землю надо делать экологическим раем — предельно комфортной и безопасной. Работать люди будут в космосе, а планета должна стать местом отдыха и жизни на пенсии», — полагает он.

Кононов также отмечал, что космическая отрасль станет самой перспективной в сфере труда. Кроме того, он считает, что мир ждет бум роботизации.

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