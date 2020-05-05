США захотели сотрудничать с Россией в освоении Луны

США заинтересованы в сотрудничестве с Россией в освоении Луны. Об этом во вторник, 5 мая, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн, выступая по видеосвязи в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Его слова приводит агентство Sputnik.

Соединенные Штаты надеются на участие партнеров по Международной космической станции (МКС) в освоении Луны, отметил глава НАСА.

«Вопрос в том, будет ли Россия заинтересована в том, чтобы отправиться с нами на Луну. Я считаю, что это важные отношения, но я хочу убедиться, что мы не создаем зависимость, в которой мы были на протяжении последних девяти лет», — сказал Брайденстайн.

По его словам, то, что партнерство Роскосмоса и НАСА продолжается, несмотря на трудности в отношениях России и США, дает надежду другим странам. Он подчеркнул, что Вашингтон не должен быть зависим от Москвы в своей космической программе. Также Брайденстайн отметил, что с возобновлением собственных пилотируемых полетов США не будут зависеть от России при запуске астронавтов, поскольку экипажи будут летать на МКС на космических кораблях обеих стран.

Ранее в МИД России удивились заявлению США о приоритетном праве по освоению лунных ресурсов. Перед этим президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе подчеркивается, что США не признают легитимность соглашения 1979 года, согласно которому использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо всех стран.

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