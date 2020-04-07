В России удивились планам США на Луну во время эпидемии коронавируса

В МИД России удивились заявлению США о приоритетном праве по освоению лунных ресурсов. Комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

«Примечателен сам выбор момента для опубликования этого документа — именно в то время, когда политические, материальные и интеллектуальные ресурсы человечества по максимуму задействованы на решение самых серьезных и насущных проблем, связанных с пандемией COVID-19», — заявили дипломаты.

Кроме того, в МИД России указали, что непонятно, по какому праву Белый дом пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по этому вопросу. «Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях», — отметили в МИД.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе подчеркивается, что США не признают легитимность соглашения 1979 года, согласно которому использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо всех стран.

Российский сенатор Константин Косачев, в свою очередь, призвал трансатлантических союзников США отреагировать на намерение Вашингтона. По его словам, российская сторона молчать не станет.

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