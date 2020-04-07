Россия отреагировала на планы США использовать ресурсы Луны

Трансатлантические союзники США должны отреагировать на планы Вашингтона присвоить себе право использовать космические ресурсы. Такое мнение высказал член Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, российская сторона не оставит эти действия без ответа. «Мы — не закостенели, и мы точно не промолчим. Не имеем права прогнуться», — сказал он.

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Сенатор добавил, что тезис о якобы исключительности американской нации «явно сдвинул многие мозги в Вашингтоне».

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В частности, в документе говорится о праве американцев добывать и использовать космические ресурсы.

В тексте указа подчеркивается, что США не признают легитимность соглашения 1979 года, принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно ему, использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо всех стран.

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