США из-за Луны рекордно увеличат бюджет НАСА

Проект бюджета НАСА на 2021 год предполагает рекордное увеличение финансирования в размере 25,2 миллиарда долларов, что на 12 процентов больше, чем в 2020 году, сообщает американское космическое агентство.

«Поддержка со стороны президента [США Дональда Трампа] усилилась как раз тогда, когда мы закладываем основы для первой высадки женщины и очередной высадки мужчины на южный полюс Луны в 2024 году. Этот бюджет позволит нам четко следовать намеченному плану», — сказал глава НАСА Джим Брайденстайн.

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Он отметил, что агентство впервые со времен лунной программы Apollo получит финансирование на создание посадочного модуля на естественный спутник Земли. Всего на высадку астронавтов на Луну в 2024 году планируется потратить 35 миллиардов долларов.

В июле 2019 года вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли. Тогда же в НАСА сообщили, что многоразовый космический корабль Orion для лунной миссии Artemis-1 готов.

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