Лунный корабль США Orion оказался готов

Многоразовый космический корабль Orion для миссии Artemis-1 готов, сообщает НАСА.

Американское космическое агенство указывает, что установке летательного аппарата в головную часть сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) будет предшествовать интеграция его обитаемого и сервисного модулей, а также оснащение теплозащитой.

Запуск миссии Artemis-1, предполагающей старт связки Orion и SLS, в ходе которой космический корабль в беспилотном режиме совершит облет Луны, может состояться уже в 2020 году.

В июле в интервью телеканалу CBS News вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли.

В том же месяце НАСА успешно провело второй испытательный запуск Orion.

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Первый испытательный пуск Orion (в беспилотном режиме) состоялся в декабре 2014 года, когда пилотируемый корабль удалился от Земли на расстояние 5,8 тысячи километров и пересек радиационный пояс (пояс Ван Аллена) планеты.

Многоразовый космический корабль Orion, предназначенный для пилотируемых миссий в дальний космос (к Луне и Марсу), создается американской компанией Lockheed Martin. Общая масса Orion превышает 20 тонн, высота грузового модуля конусообразной формы — более трех метров, диаметр основания — около пяти метров. Orion способен брать на борт до шести астронавтов. Беспилотный облет Луны космическим кораблем запланирован на 2020 год. Средством выведения Orion выступит создаваемая Boeing сверхтяжелая ракета SLS.

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