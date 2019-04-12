Илон Маск снова запустил сверхтяжелую Falcon Heavy

Компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Прямая трансляция события велась на сайте компании.

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Ракета, стартовавшая с космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде, выведет на орбиту саудовский спутник связи Arabsat-6A. После того, как бустеры выполнят свою задачу, они должны на собственных двигателях приземлиться в заданной точке для повторного использования. Пуск неоднократно переносился и ранее планировалось запустить ракету 11 апреля, но из-за сильного ветра его перенесли на сутки.

Первый полет сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX состоялся в феврале 2018 года. В максимальной конфигурации носитель способен на низкую околоземную орбиту доставить до 64 тонн.

4 апреля стало известно, что НАСА рассматривает возможность использования сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ракетной ступени ICPS (Interim Cryogenic Propulsion Stage) для первой пилотируемой миссии Orion к Луне. Для этого необходимо решить задачу заправки топливом космического корабля Orion в составе головной части Falcon Heavy.

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