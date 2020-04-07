Кремль назвал неприемлемой приватизацию космоса США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ президента США Дональда Трампа об освоении космических ресурсов, в том числе Луны. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 апреля.

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Представитель Кремля подчеркнул, что подробным решениям нужно давать сугубо юридическую оценку, однако какие-то попытки «приватизации» космоса неприемлемы. При этом он подчеркнул, что пока не может классифицировать так указ американского лидера.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе подчеркивается, что США не признают легитимность соглашения 1979 года, согласно которому использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо всех стран.

Российский сенатор Константин Косачев в свою очередь призвал трансатлантических союзников США отреагировать на намерение Вашингтона. По его словам, российская сторона молчать не станет.

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