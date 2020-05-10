Главную песню 9 Мая исполнили на разных языках более миллиона человек

Песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы», ставшую символом 9 Мая, исполнили на разных языках более миллиона человек из 60 стран мира. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия.

По словам заместителя секретаря Генсовета партии Александра Хинштейна, более 1,1 миллиона человек, в числе которых как жители многочисленных регионов России, так и других стран, участвовали в патриотической акции «Наша Победа». Кроме того, более 50 тысяч человек прислали записи собственного исполнения, снятые на камеры и телефоны.

Уточняется, что текст песни перевели и немного перестроили в рамках проекта, чтобы спеть ее могли на разных языках — этим занималась поэтесса Нана Цинцадзе. В ее переводе впервые на грузинском языке исполнила композицию заслуженная артистка России Диана Гурцкая. «День Победы» спел также впервые на армянском языке солист Государственной академической капеллы Армении Артур Агаджанов, слова перевела Сусанна Оганесян. В Кемеровской области стихи перевели на язык коренных малочисленных народов — шорцев и телеутов.

Накануне сообщалось, что россияне, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса, спели песню «День Победы» со своих балконов. Граждане держали в руках фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Некоторые из участников акции надели медицинские маски. Также среди исполнителей оказались певец Лев Лещенко, ведущий Владимир Познер и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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