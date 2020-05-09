Россияне на самоизоляции спели «День победы» со своих балконов

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Россияне, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса, спели песню «День победы» со своих балконов. Граждане держали в руках фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Трансляцию акции вел Первый канал, отрывок из эфира размещен в Telegram-канале «Пул №3» в субботу, 9 мая.

На кадрах можно заметить ветеранов в форме, а также маленьких детей с родителями. Некоторые из участников акции надели медицинские маски. Также среди исполнителей оказались певец Лев Лещенко, ведущий Владимир Познер и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В этом году традиционный парад 9 Мая на Красной площади и во всех городах России перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее проводились авиационные парады.

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