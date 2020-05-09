Глава Ленобласти возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Гатчине

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне принял участие в церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» в Гатчине.

«Для нас самое главное, самое ценное — это память. Память о наших уважаемых ветеранах, которые не дожили до этого светлого дня, 75-летия Победы. Память о тех солдатах, которые погибли, защищая Ленинградскую землю, Советский Союз, освобождая Европу от фашистской чумы. Память о тех, кто погиб в тылу, в Блокаде Ленинграда, кто замучен в фашистских застенках. Мы сегодня поздравляем и всех, кто был детьми в годы тяжелейшей войны», — сказал губернатор во время торжественной церемонии.

Александр Дрозденко также добавил, что сегодня во всех районах, городах и поселках Ленинградской области проходят торжественные церемонии возложения венков к местам захоронений солдат, мемориальным памятникам и обелискам. Однако, особенностью сегодняшнего праздника является то, что люди отдают дань памяти советским воинам небольшим группами, так как того требует санитарный режим, подчеркнул глава региона.

«Я за эти дни обзвонил более десятка ветеранов, которых я знаю лично. Большинство из них — люди, которые непосредственно воевали на Ленинградской земле, на европейском театре боевых действий, многие были ранены, — отметил Александр Дрозденко. — Я имел счастье их поздравить и со всеми поговорить. И со всеми договорился, что обязательно, когда снимут режим ограничений, я приеду и лично их поздравлю. И все они передавали огромные слова благодарности всем жителям Ленинградской области, особенно молодежи, за то, что мы храним память. Поэтому я, пользуясь моментом, от всех ветеранов, с кем я разговаривал, передаю жителям Ленинградской области огромный привет и наилучшие пожелания. Всех с праздником великой Победы!»

В Гатчине 9 мая был торжественно открыт новый элемент художественного панно «Бессмертный полк», основную часть которого установили два года назад. Добавленный элемент составлен из 1200 фотографий фронтовиков, которые складываются в общую картину. Рядом расположен QR-код, с помощью которого можно найти информацию о каждом участнике Великой Отечественной войны, чье фото использовано при составлении изображения.

Празднование в Гатчине продолжилось торжественно-траурным мероприятием, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

