Активисты МГЕР организовали концерты на балконах для россиян в честь Дня Победы

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Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из десяти городов 8 и 9 мая организовали в честь 75-летия Дня Победы народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов: участники акции с балконов исполняют песни военных лет («Катюша», «Смуглянка»). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволяет нам проводить полноценные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Чтобы люди не забывали, помнили подвиги, славу нашего народа, мы решили устроить такой концерт, исполнить вместе с гражданами песни времен Великой Отечественной войны — все, что знают люди», — сказано в сообщении.

Кроме того, активисты МГЕР провели по всей стране различные акции к годовщине Победы, адаптировав их под условия режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса. К примеру, на торцах зданий во дворах при помощи проектора отображают фотографии военных лет и ветеранов войны, а также вместе с гражданами городов размещают фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне

Традиционный парад 9 Мая на Красной площади в этом году был перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. В День Победы власти решили провести только его авиационную часть, которую не каждый год удается организовать из-за погодных условий.

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