Россию призвали отвечать на попытки принизить роль СССР в победе над нацистами

Россия не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит ТАСС.

Антонов назвал «дезинформационную кампанию, развязанную в ряде стран с целью принизить роль Советского Союза в победе над нацизмом» неприемлемой.

«Развязанная дезинформационная кампания в ряде стран и, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки, где мы работаем, когда пытаются принизить роль Советского Союза или даже, более того, сказать о том, что Советский Союз и развязал Вторую мировую войну, она просто неприемлема. Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 миллионов человек», — сказал он.

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Посол отметил, что надо об этом говорить, однако делать это спокойно и аргументировано. «Пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза, и никто никогда не заставит нас забыть те времена, и никто и никогда не сможет поколебать нашу уверенность в том, что главное — во всем быть вместе в борьбе с новыми вызовами и угрозами, сегодня это как никогда важно», — заключил дипломат.

7 мая Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР.

Также, согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. При этом Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой. 22 сентября 1939 года в Бресте по случаю передачи города советской стороне прошел торжественный парад частей Красной армии и вермахта. 28 сентября 1939 года Германия и СССР заключили Договор о дружбе и границе, завершив тем самым территориальный раздел Польши.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.

22 июня 1941 году гитлеровские войска и их европейские союзники напали на СССР. Великая Отечественная война длилась почти четыре года и закончилась освобождением от нацизма стран Центральной и Восточной Европы.

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