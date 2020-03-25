Россия предложила США помощь в борьбе с коронавирусом

Россия готова прийти на помощь США в борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, если это потребуется. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает «Интерфакс».

«Простые американцы должны знать — Россия, при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — цитирует агентство его слова.

Антонов назвал пандемию коронавируса глобальной угрозой, вызовом всему человечеству, с которым требуется бороться совместными усилиями, и призвал отринуть устаревшую логику деления стран на политические блоки.

25 марта сообщалось, что США могут стать новым центром распространения эпидемии. В стране, по последним данным, зафиксировано 55 231 случая инфицирования. 801 человек погиб, 354 вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, более 18,9 тысячи погибли, 108,6 тысячи излечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

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