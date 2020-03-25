Россия предложила США помощь в борьбе с коронавирусом

Россия готова прийти на помощь США в борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, если это потребуется. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает «Интерфакс».
«Простые американцы должны знать — Россия, при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — цитирует агентство его слова.
Антонов назвал пандемию коронавируса глобальной угрозой, вызовом всему человечеству, с которым требуется бороться совместными усилиями, и призвал отринуть устаревшую логику деления стран на политические блоки.
25 марта сообщалось, что США могут стать новым центром распространения эпидемии. В стране, по последним данным, зафиксировано 55 231 случая инфицирования. 801 человек погиб, 354 вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, более 18,9 тысячи погибли, 108,6 тысячи излечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения