Стратегические бомбардировщики взяли курс на Москву

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России взлетели с авиабазы Энгельс в Саратовской области и взяли курс на Москву, где примут участие в авиационном параде в честь Дня Победы. Кадры взлета самолетов были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

Первыми очевидцами полета бомбардировщиков стали жители Энгельса и Саратова. «Рев турбин "Медведей" заставил сработать сигнализации автомобилей, а саратовцев, которые находились на улицах, поднять головы в небо», — пишет агентство «Версия-Саратов».

Кроме того, над Саратовом пролетели четыре вертолета, а также самолет-дозаправщик Ил-78, взлетевший вместе с бомбардировщиками.

Традиционный парад 9 Мая на Красной площади в этом году был перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. В День Победы власти решили провести только его авиационную часть, которую не каждый год удается организовать из-за погодных условий.

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