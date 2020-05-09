Россиян поздравили с Днем Победы из космоса

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции, поздравили сограждан с Днем Победы. Видеозапись опубликована на сайте «Роскосмоса».

«Уважаемые россияне, дорогие ветераны, сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет великой Победе над фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту победу отдали все что могли, а многие — свою жизнь», — сказал Иванишин.

Вагнер добавил, что война коснулась миллионов жителей Земли, а победа объединила многие народы. Он призвал людей делать все, чтобы новые поколения жили без войн и сохраняли мир на планете.

Видеозапись космонавтами была сделана на фоне копии Знамени Победы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с 75-летием Великой Победы. Генерал армии отметил, что в каждой семье помнят и ценят великие подвиги, которые совершили воины Красной Армии во имя свободы и независимости родной Отчизны.

В России из-за коронавируса на неопределенный срок перенесли парад Победы, ежегодно проводимый 9 мая. В этот день пройдет авиационный парад, а вечером в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

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