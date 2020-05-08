В России «засекретили» салюты на День Победы

В Центральном и Западном военном округах России «засекретили» данные о месте и формате проведения салюта на 9 Мая, пишет Znak.

В пресс-службе ЦВО в ответ на запрос издания лишь заявили, что салют в честь Дня Победы будет, не раскрыв данные о месте и формате проведения мероприятия в Екатеринбурге, где находится штаб-квартира округа. В пресс-службе городской администрации также не дали конкретного ответа, сославшись на то, что эти вопросы находятся в компетенции военных.

Похожая ситуация сложилась в Санкт-Петербурге. По словам источника в правительстве города, в честь 9 Мая будут организованы два салюта, один из которых проведут без фейерверков. «Место проведения другого, с фейерверками, останется в секрете, чтобы горожане не пришли его смотреть», — объяснил собеседник издания. Данную информацию военные и чиновники сообщат только операторам телеканалов, которые поедут снимать салют.

В Москве также будет организован салют, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин, вместе с тем призвав горожан не приходить туда во избежание распространения коронавируса. Как пишет «Москва 24», салют начнется в 22:00 и продлится десять минут, артиллеристы произведут 30 залпов.

Салют — традиционная часть праздничных мероприятий, проводящихся в России в День Победы. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса и введенными для ее сдерживания ограничениями был перенесен парад на Красной площади и отменены многие торжественные мероприятия.

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