Волонтеры в солдатской форме поздравили ветеранов с Днем Победы

Активисты всероссийского движения «Волонтерская рота» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы в форме солдат Красной армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе движения.

Руководитель «Волонтерской роты» Антон Демидов сообщил, что акция «Волонтер-красноармеец» пройдет в 30 регионах страны. В ее рамках активисты не только поздравят ветеранов с праздником, но и доставят адресную помощь пожилым людям и многодетным семьям, раздадут медицинские маски на улицах и подарят георгиевские ленточки.

«Массовые мероприятия запрещены, "Бессмертный полк" пройдет в формате онлайн. Поэтому наши активисты решили поздравить ветеранов таким необычным способом и, доставляя помощь, напомнить им о приближающемся празднике и вручить цветы!» — добавил Демидов.

Он уточнил, что ветеранов поздравят в том числе в Москве, Твери, Нижнем Новгороде, Улан-Удэ, Владимире, Смоленске, Брянске и Туле.

В России из-за коронавируса на неопределенный срок перенесли парад Победы, ежегодно проводимый 9 мая. В этот день пройдет авиационный парад, а вечером в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

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