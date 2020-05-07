Россияне нашли способ поздравить запертых дома ветеранов и растрогали их

В Новосибирске волонтеры фонда «Социальная опора» нашли способ поздравить с 9 Мая ветеранов Первомайского района, которые заперты на самоизоляции — они устроили концерт с песнями военных лет под гармонь, поднявшись на автовышке к балконам и окнам пожилых россиян. Об этом сообщает NGS.RU.

Некоторые ветераны даже смогли спуститься на улицу и принять поздравления лично. Издание отметило, что кто-то был растроган настолько, что не смог сдержать слез.

Кроме того, каждый ветеран получил продуктовый набор. В него вошли виноград, мандарины, коробка шоколадных конфет, упаковка черного чая, печенье, банка кофе, тушенка, сгущенка и батон сырокопченой колбасы. В фонде уточнили, что стоимость набора составила около полутора тысяч рублей.

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Ранее сообщалось, что в России запустили акцию «Письмо Победы», приуроченную к 9 Мая. Ее организаторы призвали россиян поблагодарить ветеранов дистанционно. Для этого необходимо зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и скачать специальный бланк, на котором предлагается написать письмо со словами благодарности для ветеранов. Волонтеры передадут им поздравления лично в руки.

В России из-за коронавируса на неопределенный срок перенесли парад Победы, ежегодно проводимый 9 мая. В этот день пройдет авиационный парад, а вечером в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

По данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, страна находится на пятом месте в мире. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов.

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