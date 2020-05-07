Россия вышла на пятое место в мире по числу случаев коронавируса

Россия вновь вышла на пятое место по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. Соответствующие данные опубликованы на сайте Университета Джонса Хопкинса в четверг, 7 мая.

В России выявлено 177 160 новых инфицированных. Таким образом, страна обошла Германию (168 тысяч случаев) и Францию (174 тысячи случаев). Впереди остаются США, где подтверждено свыше 1,2 миллиона случаев заражения, Испания — 220,3 тысячи, Италия — 214,4 тысячи и Великобритания 202,3 тысячи.

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За минувшие сутки в стране было выявлено более 11 тысяч случаев коронавируса. Полностью выздоровели 2476 человек, зафиксировано 88 летальных исходов. Общее число выздоровевших — 23 803, умерших — 1625.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 7 мая достигло 3,76 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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