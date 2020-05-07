Число умерших россиян с коронавирусом превысило 1600

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 1625, за последние сутки зафиксировано 88 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 7 мая.

1625 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 7 мая

За минувшие сутки в стране было выявлено более 11 тысяч случаев коронавируса. Общее число зараженных составляет 177 160 в 85 регионах.

Накануне сообщалось, что в Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом. Всего в российской столице умерли 905 пациентов.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 7 мая достигло 3,76 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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