В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы.

Таким образом, в российской столице общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 905.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе. Однако, несмотря на это, ограничительные меры не будут ослаблены с 12 мая, когда субъекты страны по поручению президента Владимира Путина должны начать поэтапный выход из карантинных режимов.

Вместе с тем столичные власти объявили, что разрешат возобновить работу промышленным предприятиям. По словам Собянина, будет организован контроль за соблюдением санитарных норм на производстве и нарушающие предписания компании будут закрыты.

За последние сутки в Москве выявлено 5858 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице насчитывается почти 86 тысяч инфицированных. Всего в России зафиксировано почти 166 тысяч случаев заражения в 85 регионах. С начала эпидемии в стране скончались от осложнений 1537 человек, вылечились — 21 327.

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