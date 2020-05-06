Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Надо понимать, что режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему», — сказал мэр.

Собянин также заявил, что в Москве увеличилось тестирование на коронавирус. По его словам, это повлияло на рост числа выявленных в столице новых случаев заражения, но не говорит о росте заболеваемости.

Ранее стало известно, что власти Москвы рассматривают возможность ввести обязательное ношение масок в общественных местах. Как выяснила газета «Коммерсантъ», тем, у кого нет средств индивидуальной защиты нельзя будет воспользоваться общественным транспортом

На 6 мая в Москве выявлено 5858 новых случаев заражения коронавирусом, всего в городе насчитывается почти 86 тысяч инфицированных. За сутки в России выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

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