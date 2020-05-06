Стало известно о возможном вводе в Москве «масочного режима»

Власти Москвы рассматривают возможность ввести обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе в больницах, магазинах и аптеках. О возможном вводе в столице «масочного режима» стало известно газете «Коммерсантъ».

Уточняется, что без средств индивидуальной защиты нельзя будет воспользоваться общественным транспортом. Три источника издания рассказали, что масочный режим в столице могут ввести с 12 мая. По словам одного из них, эту тему затрагивал мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с главами регионов.

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