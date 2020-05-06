В Москве коронавирусом заразились еще почти шесть тысяч человек

За последние сутки в Москве выявлено 5858 новых случаев заражения коронавирусом, всего в городе насчитывается почти 86 тысяч инфицированных, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Скончались еще 50 жителей с COVID-19, общее число смертей выросло до 866.

Вылечилось еще 588 пациентов. За все время в столице поправилось почти 8,5 тысячи человек.

В Подмосковье зарегистрировано еще 829 зараженных, всего их в области 16,5 тысячи. Из них поправились 611 жителей, 141 скончался.

В целом по России за 24 часа вирус обнаружили у 10 559 человек. Количество инфицированных приблизилось к 166 тысячам. 21 тысяча из них уже выздоровела, еще 1462 заболевших умерли.

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