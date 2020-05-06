Собянин подвел итоги первых майских выходных в режиме самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги первых майских выходных, которые жители столицы провели в режиме самоизоляции. Об этом в среду, 6 мая, он сообщил в эфире Первого канала, передает агентство «Москва».

По его мнению, москвичи провели выходные «очень хорошо», не было замечено особых нарушений режима самоизоляции. «У нас значительно снизился поток людей на транспорте и на улицах города. Да, конечно, есть передвижения определенные, есть люди на улицах, но они соблюдают режим, дистанции, санитарные нормы», — отметил мэр Москвы.

Собянин также заявил, что это время положительно повлияло на горожан, так как им станет легче переносить последующие недели в условиях такого режима. Кроме того, градоначальник попросил москвичей не переставать соблюдать ограничения, поскольку опасность заражения коронавирусной инфекцией сохраняется.

Ранее 6 мая мэр Москвы сообщил, что кафе и рестораны в столице, закрытые в связи с распространением вируса, будут открыты в последнюю очередь после всех снятых ограничений. «Потому что если предприятия — это локальный коллектив, и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц», — объяснил Собянин.

За последние сутки в Москве выявлено 5858 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе насчитывается почти 86 тысяч инфицированных. За последние сутки в России зафиксированы 10 559 новых случаев заражения в 82 регионах. С начала эпидемии в стране скончались от осложнений 1537 человек, вылечились — 21 327. Москва и Подмосковье по-прежнему остаются первыми по числу инфицированных.