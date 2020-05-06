Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны в столице, ныне закрытые в связи с распространением коронавируса, будут открыты в последнюю очередь. Об этом сообщает ТАСС.

«Потому что если предприятия — это локальный коллектив и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц», — объяснил Собянин.

Ранее градоначальник объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, но, несмотря на это, ограничительные меры не будут ослаблены с 12 мая, когда субъекты страны по поручению президента Владимира Путина должны начать поэтапный выход из карантинных режимов.

Вместе с тем столичные власти объявили, что разрешат возобновить работу промышленным предприятиям. По словам Собянина, будет организован контроль за соблюдением санитарных норм на производстве и нарушающие предписания компании будут закрыты.

По данным на 6 мая, в Москве выявлено почти 86 тысяч случаев заражения коронавирусом; 8,4 тысячи пациентов выздоровели, свыше 850 человек скончались.