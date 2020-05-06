Собянин назвал преждевременным снятие ограничений по сфере услуг в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность снятия ограничений с предприятий сферы услуг в столице. Такое решение он назвал преждевременным в ходе совещания президента России Владимира Путина с главами регионов 6 мая, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Мэр добавил, что с 12 мая можно разрешить в Москве работу промышленных и строительных предприятий. Этот вопрос Собянин уже обсуждал с российским лидером.

Ранее 6 мая Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Российской Федерации складывается по-разному.

По словам президента, в некоторых субъектах необходимо сохранить или дополнить «оправданные профилактические меры», а где-то — планировать их обоснованное смягчение. Он предупредил, что неосторожные или поспешные решения могут привести к откату назад.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

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