В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Таким образом, в Москве общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 764.

2 мая мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что реальное число заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около двух процентов от общего числа горожан. Градоначальник отметил, что данные показатели являются минимальным значением среди мировых городов, где зафиксирована пандемия.

Согласно отчету от 3 мая, в Москве было зафиксировано 5948 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это является рекордным показателем за сутки. Всего за сутки в России зафиксировано 10 633 новых случая заражения.

За все время пандемии в России коронавирусом заразились 134 687 человек. В стране зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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