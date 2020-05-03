В Москве побит рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Москве зафиксировано 5948 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это является рекордным показателем согласно данным столичного оперштаба.

Согласно отчету от 3 мая, всего за сутки в России зафиксировано 10633 новых случая заражения. Больше половины из них приходится на Москву. Так же больше всего случаев выявлено в Московской области (822) и Санкт-Петербурге (295). Вместе с тем, зафиксировано 58 летальных исходов, а полностью выздоровели 1626 человек.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве выздоровело еще 655 пациентов после прохождения лечения от коронавируса: «Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 655 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7029».

При этом более 84 процента новых заболевших младше 65 лет: 39,2 процента человек в возрасте от 18 до 45 лет, 36 процентов — от 46 до 65, 15,5 процента старше 65 и 9,3 процента инфицированных — дети.

Всего в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах, из которых в Москве всего 68606 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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