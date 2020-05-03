Раскрыто число умерших за сутки пациентов с коронавирусом в России

За сутки в России зафиксировано 58 смертей пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Согласно отчету от 3 мая, за сутки подтверждено 10 633 новых случая коронавируса, 1626 человек выздоровели и 58 скончались. Всего в России зарегистрировано 134 687 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее количество жертв составляет 1280 человек.

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 мая, в столице скончались 34 человека, и общее число погибших выросло до 729.

По данным операштаба, за последние сутки зафиксировано 10 633 новых случая заражения COVID-19. При этом больше всего случаев зафиксировано в Москве (5948), Московской области (822) и Санкт-Петербурге (295).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!