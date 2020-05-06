Названо оружие будущего для борьбы с повторными вспышками коронавируса

Вакцина от коронавируса, которая будет разработана в будущем, станет оружием в борьбе с повторными вспышками заболевания, полагает лидер группы «Черный хлеб», доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Об этом он сказал в интервью МОСЛЕНТЕ, объясняя важность вакцины для сдерживания распространения вируса.

В то же время он отметил, что вместе с созданием вакцины глобальная пандемия не закончится. «Эпидемия затухнет, когда значительная часть популяции переболеет и приобретет иммунитет», — указал профессор.

Аграновский напомнил, что любой вирус является изменчивым, поэтому всегда могут возникнуть новые вспышки из-за его мутаций.

На данный момент вакцины от нового коронавируса не существует, ученые разных стран активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции пока что применяются нелицензированные препараты и экспериментальные терапии, например, с использованием гидроксихлорохина.

По данным на 6 мая, в России выявлено свыше 165 тысяч зараженных коронавирусом, 21,3 тысячи пациентов выздоровели, 1,5 тысячи умерли. Во всех субъектах страны введен режим повышенной готовности, который, в частности, предусматривает соблюдение гражданами самоизоляции.

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