В России предсказали новые привычки у людей после пандемии коронавируса

После окончания пандемии коронавируса люди по всему миру будут чаще мыть руки и перестанут трогать лицо. Появление таких привычек предсказал руководитель Центра городской антропологии в КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский в интервью МОСЛЕНТЕ.

По его словам, вопросы гигиены будут транслироваться следующим поколениям, ведь вспышка коронавируса поменяла жизнь каждого человека и заставила всех задуматься о защитных мерах для организма.

Алексеевский заявил. что даже Вторая мировая война не создавала такого эффекта. И прилежно мыть руки люди теперь будут во всех странах.

Кроме того, антрополог считает, что в мире также пересмотрят практики телесного контакта и взаимодействия. В Италии, например, по его мнению, вместо привычных объятий и поцелуев в щеку при встрече теперь будут здороваться прохладнее. Аргументирует Алексеевский это тем, что в странах, где более отстраненные приветствия, коронавирус получил меньшее распространение, приводя в пример Японию.

Также руководитель Центра городской антропологии считает, что эпидемия коронавируса может привести к позитивным изменениям в обществе, вызвав активизацию благотворительности и волонтерства.

Всего в России по состоянию на 4 мая зарегистрировали 145 268 зараженных коронавирусом в 85 регионах. Умерли 1 356 человек, выздоровели 18 095.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!