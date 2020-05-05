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Раскрыто влияние коронавируса на восприятие информационной повестки

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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Известный вирусолог, лидер группы «Черный хлеб», доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, Алексей Аграновский выразил мнение, что коронавирус привел к изменению информационного поля — люди стали меньше интересоваться насущными поводами. Влияние пандемии на восприятие информационной повестки он раскрыл в беседе с корреспондентом МОСЛЕНТЫ.

По его словам, утихла холодная война между Россией и Западом, на фоне новостей о коронавирусе пропали информационные поводы о бывшем главе московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове, о допуске или недопуске россиян на олимпиаду. «И мелочи национальной политики Украины нас уже абсолютно не интересуют. Все заняты другим, — информационное поле изменилось», — сказал он.

Аграновский добавил, что, когда в мире объявят о победе над коронавирусом, общество будет другим, не исключено, что оно «даже поумнеет». «Потому что сейчас не только паника идет, но и осмысление происходящего, менее сонное, чем раньше. Более внимательное и собранное осмысление. И это полезно. А больные пусть выздоравливают», — заключил он.

За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая заражения коронавирусом. Общее число россиян с подтвержденным коронавирусом достигло отметки 155 370. Новые случаи выявлены в 83 регионах России. Скончались 95 человек. Наибольший прирост числа инфицированных зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской (плюс 174) и Мурманской областях, Дагестане.

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