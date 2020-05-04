Коронавирус назвали катализатором сплоченности в России

Пандемия коронавируса в России принесет положительные результаты — с точки зрения объединения и сплоченности людей. Об этом в интервью МОСЛЕНТЕ заявил руководитель Центра городской антропологии в КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский.

По его словам, жители больших городов, про которых принято думать, что они очень разобщены, в условиях кризиса как раз начинают помогать друг другу и выстраивают сети взаимной поддержки.

Алексеевский отметил, что эпидемия становится катализатором нужных и важных социальных процессов. «Та же общинность, о которой наши предки забыли, перебравшись из деревень в города, имеет шанс возродиться — по подъездам и домам. Люди, наконец, узнают, как зовут соседей, и начнут что-то делать вместе с ними», — подчеркнул он.

В том же интервью он отметил, что эпидемия коронавируса может вызвать активизацию благотворительности и волонтерства. По его словам, уже сейчас можно наблюдать развитие солидарности и активизма, которые обычно отмечаются в обществе после различных катаклизмов, например, землетрясений или наводнений.

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