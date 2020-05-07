Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 177 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии составило 177 160 в 85 регионах. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За последние сутки выявлено свыше 11 тысяч новых инфицированных. Полностью выздоровели 2476 человек, зафиксировано 88 летальных исходов. Общее число выздоровевших — 23 803, умерших — 1625.

Наибольший прирост новых случаев заражения наблюдается в Москве (6703), Московской области (842), Нижегородской области (312), Санкт-Петербурге (306), Республике Дагестан (105), Республике Татарстан (105). В остальных российских регионах зарегистрировано менее сотни инфицированных за сутки.

По данным на 6 мая, в России было выявлено почти 165 929 случаев инфицирования в 85 регионах. Из них за последние сутки — 10 599 человек. Наибольший прирост так же наблюдался в Москве и Московской области.

6 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом поручил правительству заниматься общей координацией всей работы по снятию карантинных мероприятий в стране. При этом глава государства отметил, что решение передать значительную часть полномочий в борьбе с коронавирусом региональным властям было абсолютно правильным.

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