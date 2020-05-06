Путин дал поручение по выходу России из режима изоляции

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом поручил правительству заниматься общей координацией всей работы по снятию карантинных мероприятий в стране. Трансляция мероприятия доступна на видохостинге YouTube.
Ранее в ходе совещания глава государства заявил, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Российской Федерации складывается по-разному и в некоторых регионах допустимо ужесточение режима ограничений.
Глава Роспотребназдора Анна Попова, комментируя снятие ограничительных мер в случае благоприятной эпидемической обстановки, предложила осуществлять это в три этапа. В частности, сначала предлагается разрешить населению заниматься спортом на улице, после возобновить работу образовательных учреждений и магазинов, а на третьем — открыть парки и скверы.
Общее число зараженных в стране составляет почти 166 тысяч. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 10 тысяч граждан.