Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Число российских регионов с особенно жесткими мерами борьбы с эпидемией снизилось более чем вдвое, только в шести субъектах введены особенно жесткие ограничительные и изоляционные меры для борьбы с коронавирусом, пишут «Ведомости».

Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

Эксперты оценивали число и жесткость ограничений, включая закрытие границ и ограничение транспортного сообщения. Кроме того, были проанализированы некоторые субъективные показатели, например, нагнетания подозрительности в адрес «москвичей».

В марте в группе с высоким индексом было 14 регионов. При этом Москва и Подмосковье не были включены в рейтинг.

40 регионов вошли в группу со средним уровнем вирусного суверенитета. Так, в некоторых из них были введены ограничения на передвижение людей, а в других — обязательная изоляция для приехавших из Москвы. При этом в 37 субъектах индекс вирусного суверенитета на низком уровне.

Специалисты выделяют несколько тенденций, которые связаны с пандемией. Среди основных — рост числа инфицированных и нагрузки на медицинскую систему, принятие масштабных мер по ограничению социальных контактов граждан и работы предприятий.

Как отметил президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов, скорее всего выход из карантина будет проходить через тестирование разрешений всем работать в наиболее скептически относящихся к пандемии регионах.

6 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом поручил правительству заниматься общей координацией всей работы по снятию карантинных мероприятий в стране. При этом глава государства отметил, что решение передать значительную часть полномочий в борьбе с коронавирусом региональным властям было абсолютно правильным.

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