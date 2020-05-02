Ветераны раскритиковали маски с символикой 9 Мая

В Российском союзе ветеранов раскритиковали появление в продаже защитных масок с символикой 9 Мая. Председатель организации Михаил Моисеев призвал использовать защитные средства по назначению. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Речь идет о масках с надписями «Наша Победа», «Бессмертный полк,» «За Родину» и других. «Я думаю, это переборщили. Это не очень красиво. Запретить невозможно, если нравится человеку», — сказал Моисеев.

Фото: "ВКонтакте"

В то же время наклейки на машины Моисееву нравятся. «Я танкист, у меня у самого сзади на стекле, не мешая обзору, красиво сделан танк и написано "порядок в танковых войсках"», — рассказал он.

Традиционный парад на 9 Мая в России перенесен из-за пандемии коронавируса. По словам президента Владимира Путина, торжественные мероприятия проведут, когда риск для граждан исчезнет. В День Победы глава государства пообещал выйти на балкон и спеть. Также ожидается, что президент возложит цветы к Вечному огню и снова обратится к гражданам.

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